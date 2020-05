Prandelli: “Non so se siamo pronti per ripartire, ma il calcio può fare miracoli”

L’ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha concesso un’intervista alla TGR Rai Toscana:

“Tutti hanno questa voglia di ripartire, di offrire alla gente un sogno, ma non so se siamo pronti. Mi sembra ci sia un po’ troppa fretta, a livello organizzativo ci sarebbe qualcosa da dire anche perché il calcio è gioia, aggregazione, voglia di sognare… Non so se la gente è pronta, anche i calciatori. Negli ultimi giorni è migliorato veramente tanto. Io ovviamente sono in contatto quotidianamente con il mio paese e la mia regione, abbiamo vissuto tre settimane drammatiche, difficili da ripensare perché emotivamente è stato un momento veramente molto forte.

Il calcio? Non è la priorità degli italiani, penso, però c’è una cosa che bisogna dire: il calcio ha un aspetto quasi miracoloso. Lo puoi odiare, lo puoi allontanare, ma nel momento che l’arbitro fischia tutti diventano tifosi e persone che vivono quel momento dimenticando tutti i problemi. Ecco potrebbe essere anche un motivo di sollievo per tante persone”.