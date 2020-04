Prandelli: “Il calcio abbia memoria per avere un futuro. Rialti era la Fiorentina”

Cesare Prandelli, attualmente senza panchina, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. L’inevitabile argomento è l’emergenza generata dalla pandemia del Coronavirus, ma non solo. Ecco le battute dell’ex tecnico viola:

La situazione ad Orzinuovi? Purtroppo anche a casa mia, come altrove, i morti sono molti di più di quelli riportati ufficialmente. Se non ci ricordiamo quello che stiamo passando significa che non abbiamo futuro, che ci dobbiamo estinguere. I pensieri vanno al futuro, come sarà per noi e per i nostri figli. La ripresa? Il calcio per me è un lavoro oltre che una passione: deve trasmettere gioia. Dall’ospedale al cimitero fino allo stadio mi sembra troppo, non siamo preparati. Dovremo ricominciare, ovviamente, ma in questo momento le priorità sono altre. Nuovo inizio per il calcio? In questo momento penso si sarebbe dovuto evitare qualsiasi polemica sugli ingaggi. Il 20 o 30% dovrebbe essere donato ai settori giovanili, dove c’è gioia, aggregazione e famiglie. Invece si è fatto fatica anche a fermarsi: si è voluto giocare Juve-Inter a tutti i costi, giocando con la salute delle persone.

