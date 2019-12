Pjaca può sorridere. Sarri lo convoca dopo nove mesi di stop

Dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare parte della scorsa stagione in maglia viola, Marko Pjaca torna a vedere la luce in fondo al tunnel. Il croato, che nei primi mesi a Firenze aveva deluso, si era rotto il crociato (per la seconda volta in carriera) e dopo una lunga riabilitazione torna nella lista dei convocati. Sarri è infatti alle prese con diverse defezioni e si porterà il croato per la difficile trasferta di Roma contro la Lazio.