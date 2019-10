Stefano Pioli riparte dal Milan, oggi arriverà la firma sul contratto. Per i rossoneri era la prima scelta già da due settimane, così scrive Il Corriere dello Sport. L’ex allenatore viola guadagnerà due milioni per due anni, nel contratto è stato inserito anche un bonus per la Champions: se Pioli dovesse centrarla, incasserebbe 500.000€.