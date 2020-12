Pioli: “Fiero del Milan. Covid? Sono stati 18 giorni duri, dalla tv sembra tutto più semplice”

Tampone negativo, Stefano Pioli può tornare in panchina. Il tecnico domani sera guiderà la squadra dal campo: l’obiettivo è staccare il pass qualificazione per poi potersi concentrare sul prima del Milan in Serie A. L’ex viola è intervenuto oggi in conferenza stampa commentando anche l’esperienza dell’ultimo periodo: “Mi è mancato tanto il quotidiano, stare insieme alla squadra, sono stati 18 lunghi giorni. Ringrazio il club per averci supportato e aiutato a migliorare tutte le tecnologie per restare in contatto. Un grazie immenso alla squadra che mi ha reso orgoglioso, grazie a Bonera e ai tifosi. Dalla tv sembra tutto più facile…Capisco chi a volte critica con facilità”.