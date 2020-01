Pedro, ormai ex attaccante della Fiorentina, è in procinto di firmare per il Flamengo. Il brasiliano è atterrato a Rio De Janeiro. Un giornalista di Lance! ha riportato le parole del centravanti in un video postato su Twitter:

E’ un’emozione molto grande. Non ho ancora firmato, ma ci sono grandi probabilità che mi trasferisca al Flamengo. L’aspettativa è molto alta. Giocare per il Flamengo è una grande opportunità, mi manca Rio De Janeiro. Voglio disputare un grande anno.