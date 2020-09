L’Atalanta pensa a un ex viola qualora partisse Hateboer. L’ex Groningen è uno dei perni della squadra di Gasperini, che sull’out di sinistra ha già ceduto Castagne. In caso di partenza dell’olandese, secondo Sky Sport gli uomini mercato della Dea avrebbero pensato a Cristiano Piccini. L’ex viola, ormai da tempo fra Spagna e Portogallo, potrebbe decidere di lasciare Valencia per fare ritorno in Serie A. In alternativa, piace anche Faraoni del Verona.