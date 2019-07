Parla l’ex Laurini: “Ho tanti amici a Firenze, ma ora penso solo al Parma”

L’ex viola Vincent Laurini, ora in forza al Parma, direttamente dal ritiro della squadra emiliana è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni:

“Sono state due settimane belle perché abbiamo lavorato bene. Ho trovato una grande squadra e un gruppo straordinario. Sono felice di essere venuto qua e non vedo l’ora di continuare la seconda parte del ritiro in Austria. Speriamo di conquistare la salvezza, la Serie A è sempre un campionato difficilissimo. Tante squadre lottano per questo obiettivo e noi dobbiamo lavorare e farci trovare pronti. Fiorentina? Ho tanti amici lì, ma ormai sono un giocatore del Parma e penso solo al Parma”.