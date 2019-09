Osvaldo ci ripensa? Può tornare a giocare tre anni dopo l’addio: glielo ha chiesto Maradona

Pablo Daniel Osvaldo si è ritirato dal calcio ormai tre anni fa, quando, dopo aver rifiutato l’offerta del Chievo ha deciso di chiudere col pallone e dedicarsi alla musica. Adesso l’ex attaccante della Fiorentina potrebbe clamorosamente tornare sui propri passi, o almeno è quello che spera Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro, allenatore del Gimnasia La Plata, vuole proprio Osvaldo per rimpiazzare l’infortunato Chavez e per risollevare la squadra dall’ultimo posto in classifica. Lo riporta tycsports.com.