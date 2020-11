Orlandini: “Fiorentina, scegli Prandelli. Commisso lasci lavorare il suo staff”

Andrea Orlandini fiorentino e grande ex viola, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Tuttomercatoweb riguardo il tema dell’allenatore in casa Fiorentina

Beppe è un amico ma quest’estate non lo avrei confermato. Anche la dirigenza avrebbe preso un’altra strada ma poi ha deciso Commisso. Iachini è un buon allenatore ma non è adatto alle ambizioni della Fiorentina. serviva e serve qualcosa di diverso. In estate c’è stata una settimana in cui De Zerbi e Juric erano liberi: bastava uno dei due, entrambi sono bravi e non costavano tanto. Il presidente è una gran persona ma lasci lavorare il suo staff. Se vuol mettere troppo bocca allora il ds a cosa serve? Si deve far guidare da una persona importante che ora non vedo francamente… Successore di Iachini? Voto Prandelli. Perchè l’ha vista e conosce l’ambiente. Gli farei un contratto fino a giugno, poi se si merita la conferma bene, altrimenti arriverà un altro tecnico. Io cambierei Iachini anche in caso di vittoria col Parma