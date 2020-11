Obodo, altro sequestro dopo quello del 2012: “Mi hanno chiuso in un bagagliaio”

Disavventura da brividi per Christian Obodo. L’ex viola è stato sequestrato per un’intera giornata: prima è stato costretto a passare due ore all’interno del bagagliaio di un’auto, poi è stato spintonato dai suoi rapitori nella boscaglia. Obodo, prima di essere rilasciato, è stato derubato di tutto quello che aveva con sé (denaro e carta bancomat compresi).

A raccontare il misfatto nei dettagli, è stato lo stesso giocatore ai microfoni di Brila FM: “È stato davvero fastidioso essere rinchiuso per quattro ore nel bagagliaio della macchina e nel caldo. I rapitori mi hanno persino raccontato di come hanno perso denaro per aver scommesso sul gol della Nigeria nel secondo tempo. Non mi hanno ferito né intimidito però onestamente non riesco a capire il motivo per cui qualcuno vuole farmi affrontare questo genere di cose di nuovo”. Il riferimento alle ultime parole dell’intervista è al rapimento del 2012, quando Obodo fu sequestrato mentre si stava recando in chiesa ad Effurum, vicino a Warri.