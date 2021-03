Nuova vita per Bernardeschi, Pirlo: “Sarà un terzino, ha capito che può farlo”

Su cosa hai lavorato con Bernardeschi? E’ una delle domande poste quest’oggi in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Porto – ritorno degli ottavi di finale di Champions League – ha risposto così sull’ex viola: “Con lui ho parlato questa estate in vacanza, l’avevo incontrato al mare e l’idea che avevo in mente era quella di farlo giocare da terzino sinistro, per forza e corsa. Arrivando da dietro può sfruttare tutte le sue abilità e ha anche meno compiti nell’uno contro uno da fermo. Mi ha dato la sua disponibilità, c’è stato poco tempo per lavorare ma adesso che anche lui s’è messo in testa di poterlo fare va meglio. Ha disputato bene le ultime partite e proseguiremo su questa strada. Sta bene e domani avrà possibilità di giocare dall’inizio, come altri”.