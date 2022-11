No caro Pietro, eri settimo (e non secondo) quando venisti esonerato

In una intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport l'ex giocatore ed allenatore gigliato Pietro Vierchowod ha affermato che: "Come giocatore ho fatto, credo, cose buone. Come allenatore meno. Ma dalla vita non si può avere tutto. Comunque aspetto, sono qui. Se qualcuno mi vuole, sono pronto a tornare. Carattere? Il mio mi ha frenato. Da allenatore, a Firenze, sono stato esonerato quando ero secondo in classifica. Ho semplicemente litigato, come ho fatto molte volte".In realtà la squadra gigliata, ossia la Florentia Viola militante in Serie C2,il giorno del suo esonero, cioé il 28 ottobre 2002 all'indomani della sconfitta di Grosseto e reduce da un solo punto nelle ultime 3 gare, si trovava addirittura al settimo posto nel proprio girone (B), fuori dalla zona play off e col rischio di scivolare in zona play out, motivo per cui l'ex difensore della Fiorentina venne esonerato. Fosse stato al secondo posto, ovviamente, non sarebbe stato esonerato. Abbiamo ragione di pensare che, anche alla luce del fatto che siano passati 20 anni, si possa essere trattato di un clamoroso lapsus da parte di Vierchowod stesso visto che, quella sconfitta di Grosseto ed il conseguente esonero, rappresentarono il peggior momento della squadra bianco-viola in quello storico anno della "rinascita". ---> LEGGI PRESENZE E RETI TOTALI DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA SCHIERATI IN QUESTA STAGIONE