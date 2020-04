L’ex viola Marco Nappi al Pentasport di Radio Bruno:

Foca? La feci a Perugia ma nessuno si ricorda il gol all’Auxerre (ride ndr). Baggio? A volte vado a vedere le foto, l’ho vissuto compagno di squadra ma non avevo capito la sua grandezza. Non ho una sua maglia, non gliel’ho mai chiesta perchè era umile e semplice e non sembrava quello che è diventato. È una persona squisita, mi ha sempre fatto divertire tanto. La cavalcata in Europa? In quegli anni il povero Maurizio Mosca faceva il pendolino sulle partite di Coppa Uefa, quando arrivò il momento di Werder Brema-Fiorentina disse che ne avremmo prese 4. Lo vedemmo in tivù, non vi dico come reagimmo ma ci diede la carica per fare quell’impresa. Firenze? E’ stata importantissima per me, la piazza mi ha sempre sostenuto anche quando sbagliavo. Davo l’anima, i tifosi l’hanno apprezzato. Cina? Sono felice perchè mi hanno gratificato dandomi un’opportunità di allenare, ma io voglio allenare in Italia. A Firenze da ex? Venni col Savona in Serie C2, la curva mi cantò “Nappi gol”.