Arriva anche il messaggio di Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan, per Sinisa Mihajlovic, colpito da una brutta malattia in questi giorni. Monto ha twittato per il suo ex allenatore ai tempi di Fiorentina e Milan, scegliendo un’immagine in maglia viola: un altro segno di come la sua esperienza in rossonero non abbia portato i risultati (e i ricordi) sperati.