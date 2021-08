Montella trova squadra e torna in panchina. Allenerà Balotelli in Turchia!

L'ex tecnico viola sarà il nuovo tecnico dell'Adana Demirspor: oltre a Balotelli troverà alcune vecchie conoscenze del calcio italiano

L'Adana non è partito bene nel campionato turco, con due pareggi e una sconfitta nelle prime tre partite: dopo la sconfitta all'esordio con il Fenerbahce sono arrivati infatti i pareggi per 1-1 con Kayserispor e Konyaspor. Montella ritroverà alcune vecchie conoscenze del calcio italiano e internazionale. A partire da Balotelli, passando per Inler, Castro e Bjarnason, fino a Stambouli e Belhanda l'ex tecnico viola cercherà di raddrizzare una stagione partita non proprio sotto i migliori auspici.