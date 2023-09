Montella sposa la Turchia: sarà il nuovo Ct della nazionale

Vincenzo Montella è pronto ad iniziare una nuova avventura professionale, ripartendo dal Paese in cui ha lavorato fino a pochi mesi fa, ma stavolta alla guida della Nazionale. La Turchia lo ha infatti scelto come nuovo CT al posto di Stefan Kuntz, esonerato nonostante il primo posto nel girone di qualificazione agli Europei (a pari punti con la Croazia, ma con una partita in più). L'ex tecnico di Fiorentina e Milan, reduce dall'esperienza all'Adana Demispor, firmerà un contratto triennale ed esordirà il 12 ottobre proprio con lo scontro al vertice in Croazia.