Mistero Ilicic, Gasperini: “Spero di averlo l’anno prossimo, situazione che arriva quando non te l’aspetti”

Ilicic è “circondato da tanto affetto, è in una di quelle situazioni che capitano quando meno te l’aspetti, possono capitare a chiunque. Siamo tutti quanti in aiuto suo, perchè esca da questo momento e torni a essere il giocatore che è”: così il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini sul suo attaccante che sta attraversando un periodo difficile. L’allenatore, intervenuto ai microfoni di Radio anch’io sport ha confermato che Ilicic non ci sarà in Champions, “è fermo da troppo tempo, sarebbe bello averlo per la prossima stagione. La sua assenza -ha aggiunto Gasperini- ci ha tolto molto, per la qualità del giocatore e perchè in organico non abbiamo un’alternativa simile. Ma ci siamo adattati bene con Malinosvki , Pasalic, Muriel. Quando viene a mancare uno di questo valore, qualche difficoltà c’è. Come accaduto con Zapata a un certo punto della stagione. Ma ora, giocando partite secche è più facile sopperire che non durante un campionato intero”.