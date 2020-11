Milan, non solo Pioli ma anche Murelli positivo al Covid: ecco chi andrà in panchina contro il Napoli

Giacomo Murelli in panchina contro il Napoli per sostituire Stefano Pioli? Niente da fare, neppure lui potrà essere al San Paolo visto che, come il suo capo allenatore, è risultato positivo al Covid-19. Fuori i secondi, dentro i terzi, toccherà quindi a Daniele Bonera fare il sostituto… del sostituto. L’ex difensore rossonero fa parte dello staff tecnico di Pioli ed è in possesso del patentino Uefa Pro. Guiderà lui l’attuale capolista contro Gattuso, i due tra l’altro sono stati compagni di squadra in rossonero per sei stagioni. Lo ha annunciato il Milan con una nota: “AC Milan comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio”. Lo riporta Gazzetta.it.