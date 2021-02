Mihajlovic gongola: “Giocando così ci salveremo presto”

Sinisa Mihajlovic, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la partita del suo Bologna al “Dall’Ara”, vinta per 2-0 sulla Lazio,

Abbiamo fatto un’ottima partita. Siamo stati molto aggressivi e abbiamo messo molta più intensità in campo. Non sento nessun peso per le poche vittorie contro le big. Questa forse era la partita in cui ero convinto meno ce l’avremmo fatta, avendo cambiato due quarti della difesa, ma abbiamo giocato meglio noi e vinto meritatamente. Con questo atteggiamento la salvezza arriverà presto“