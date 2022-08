Meteore Viola: Verdù si ritira dal calcio e non scorda la Fiorentina

Joan Verdù ha deciso di chiuderla qui con il pallone. All'età di 39 anni suonati l'ex viola, passato per l'Italia nel 2015/16, ha annunciato l'addio al calcio giocato. In Serie A, con la Fiorentina, ha segnato soltanto una rete, all'Atalanta. È il 5 ottobre del 2015 e la Fiorentina si impone per 3-0 sui bergamaschi. La terza rete la segna Joan Verdù. Un interno destro volante che si infila nella porta, chiudendo una partita di fatto mai aperta. Rimarrà l'unica nel campionato italiano. L'ormai ex trequartista catalano ha annunciato su Instagram il proprio ritiro dal calcio giocato. L'ultima maglia indossata è stata quella de L'Hospitalet, militante nella terza serie spagnola.