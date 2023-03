Merlo: “Bonaventura il top tra i viola. Ed Italiano faccia giocare sempre…”

Sulla squadra a disposizione di mister Italiano

"Stavamo andando bene, adesso vediamo come andrà dopo la sosta e come torneranno i nazionali. Barak è uno che si inserisce più degli altri e mi sembra più offensivo, ma io sono un estimatore di Bonaventura che secondo me è il più forte nella Fiorentina. Anche Castrovilli, comunque, è molto forte. Il miglior centrocampo per me è composto da Mandragora e Amrabat davanti alla difesa e poi con Barak o Bonaventura un po' più avanti. Gli esterni? Dovrebbero tirare di più secondo me. L'unico è Nico Gonzalez, mentre Ikone dribbla ma non arriva molto alla conclusione. Del resto come me: non mi interessava il gol, mi interessava di più mandare in rete i compagni dato che ero un rifinitore".