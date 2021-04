Merlo: “A Iachini consiglio un 4-4-2. Pulgar può fare il regista”

Claudio Merlo, grande ex centrocampista della Fiorentina negli anni ’60, è intervenuto sulle frequenze di Lady Radio:

La Fiorentina? Non so se il cambio possa portare benefici ai giocatori. Un giocatore dovrebbe dare il 100% per Iachini e la Fiorentina, al di là di tutto quello che accade. Non so poi su che formazione si stia orientando Iachini. Amrabat? Pulgar può fare il regista con accanto Castrovilli e il marocchino. Il vero problema è rappresentato dalla difesa, da un po’ di tempo. Fosse per me schiererei un 4-4-2, anche se Iachini ha sempre schierato la difesa a 5 sin qui.