Matri ricorda l’esperienza bis alla Juventus: “Contro la Fiorentina la mia miglior gara”

Alessandro Matri, ex attaccante di Juventus e Fiorentina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport raccontando la sua seconda avventura bianconera:

Nella mia seconda esperienza alla Juventus arrivai in prestito per sei mesi. Giocai poco in campionato ma riuscii a ritagliarmi il mio spazio in Coppa Italia. La semifinale di ritorno contro la Fiorentina credo che sia stata la mia miglior partita in bianconero. Avevamo perso l’andata ma siamo riusciti a ribaltare il risultato nel ritorno in trasferta. Segnammo io, Pereyra e Bonucci. Poi segnai anche in finale contro la Lazio.