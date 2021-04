Marchionni e la nuova vita da allenatore: “Prandelli il mio riferimento”

Marchionni fu uno dei protagonisti della storica cavalcata viola in Champions League con Cesare alla guida

"Da chi prendo spunto? Sicuramente da Prandelli. E’ veramente un grande allenatore e una grande persona: mi spiace per come è finita la sua ultima esperienza con la Fiorentina, veniva da tanto tempo di inattività in panchina. Ma credo sia stato lui il vero riferimento per le mie idee."