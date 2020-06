Marani: “Albertosi è uno dei più grandi paradossi della storia del calcio italiano”

Il Pentasport di Radio Bruno Toscana ha ospitato il giornalista Sky Matteo Marani:

“La Partita del Secolo (Italia-Germania 4-3, ndr)? Ancora adesso è una calamita per chi ha l’occasione di guardarla, a cinquant’anni esatti. In quei 30 minuti è successo di tutto. Su Albertosi bisogna aprire un capitolo a parte, lui è uno dei maggiori paradossi del calcio italiano. Non era inferiore a Zoff tecnicamente, anche se gli è mancata la continuità del campione del mondo ’82. Ha vinto lo Scudetto in due piazze differenti e lo ha sfiorato a Firenze, davvero straordinario”.