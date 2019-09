Maradona chiama, ma Batistuta declina: il Re Leone deve operarsi

Avrebbe potuto essere una collaborazione molto suggestiva, ma Gabriel Batistuta ha dovuto dire no. Diego Maradona è sul punto di diventare il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata, e avrebbe gradito il Re Leone fra i suoi uomini di fiducia. Bati ha risposto tramite Twitter:

“Voglio ringraziare Diego Maradona per l’offerta che stavo aspettando da molto tempo. Sfortunatamente il 17 settembre, a Basilea, ho programmato un intervento chirurgico per il posizionamento della protesi della caviglia che praticamente non mi permette di camminare. Ti auguro vivamente il meglio !!!”