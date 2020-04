Mancini: “Alla Fiorentina ho fatto tanti ruoli, sono diventato difensore anche grazie a Montella”

Gianluca Mancini, ex giocatore della Fiorentina, ha risposto alle domande dei tifosi sul profilo Instagram della Roma:

Ruolo difensore? Quando parti dal settore giovanile cambi tanti ruoli, esterno alto, attaccante, centrocampista. Al primo anno di primavera, nelle giovanili della Fiorentina, l’allenatore mi vedeva in difficoltà a centrocampo, avevo un fisico grande, magari più macchinoso e decisero di mettermi in difesa. Anche con Montella che era in prima squadra decisero di mettermi in difesa. Sentivo fosse mio il ruolo.