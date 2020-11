L’ex viola Alberto Malusci è intervenuto a Radio Sportiva. Queste le sue parole: “Ho giocato quattro anni assieme a Beppe Iachini, il suo addio mi ha toccato il cuore. Fa male quando si arriva ad una decisione del genere, ma gli errori sono stati commessi da tutti. Nella scorsa stagione Beppe ha fatto molto bene quando gli è stato chiesto di salvare la squadra, si è guadagnato più che meritatamente la conferma con un finale di campionato importante. In questa stagione è stato messo subito sulla graticola nonostante la bella vittoria contro il Torino è la partita straordinaria di Milano. Alla Fiorentina è mancata la programmazione del futuro, errore commesso sia con Montella che con Iachini. Si è tirato a vivacchiare. Se si vuol creare qualcosa servono unità d’intenti tra presidenti, dirigenza e allenatore.

Prospettive della Fiorentina? Secondo me importanti perché ha giocatori importanti. Sotto l’aspetto del modulo bisogna vedere, se due allenatori su due (Montella e Iachini, ndr) hanno puntato sulla difesa a tre c’è un motivo, non hanno avuto delle visioni. Cutrone, Vlahovic e Kouamé? Secondo me sono attaccanti importanti in prospettiva ma Firenze è una piazza che esige. Il resto l’ha fatto la scarsa continuità. Piatek? Se è quello che abbiamo visto al Genoa lo prendo subito perché alla Fiorentina serve assolutamente un attaccante che faccia gol”.