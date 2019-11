Maistro, serata da urlo in B! Un gol e un assist per l’ex viola

Ricordate Fabio Maistro? Il giovane ex viola, passato in estate dalla Lazio alla Salernitana in Serie B, si è preso la scena nell’ultimo match del pomeriggio della nostra serie cadetta. Il classe ’98, in viola fino al 2017, ha esordito da titolare contro l’Entella con la maglia granata: entrato titolare a causa dell’infortunio di Dziczek, ha portato in vantaggio i suoi con una punizione magistrale per l’1-0 – mentre nel primo tempo aveva colpito un palo – mettendo a segno il suo primo gol in Serie B.