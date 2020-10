M. Serena: “Spezia-Fiorentina sarà gara aperta a qualsiasi risultato”

Intervistato da spezia1906.com, il doppio ex di Fiorentina e Spezia, Michele Serena, ha parlato così della partita di domenica pomeriggio tra viola e aquilotti:

La Fiorentina ha sicuramente un’organizzazione importante e cementata. Per me il centrocampo viola è uno dei più interessanti di tutta la Serie A, mi piace molto, è al livello delle grandi. Ha preso Callejon, un ‘vecchietto’ che con Ribery può dare una mano a uno spogliatoio giovane. Vlahovic e Kouamé su tutti ma non solo, anche dietro ci sono veramente prospetti interessanti. I viola non sono partiti benissimo, vedo una gara aperta a qualsiasi risultato.

Più difficile per lo Spezia giocare lontano dallo stadio Picco? Vado controcorrente. Con le porte chiuse non cambia molto, non c’è comunque seguito. Però è un peccato giocare con la Juventus a Cesena, non oso immaginare come sarebbe stato lo stadio pieno contro i bianconeri.