M. Serena: “Fiorentina, farai una bella stagione. Callejon? Mai fatta tutta la fascia”

L’ex viola Michele Serena è intervento a Radio Bruno. Queste le sue parole: “Callejon a tutta fascia? Non l’ha mai fatta in Italia, a Napoli ha sempre fatto il terzo di un attacco a tre o il quarto di un centrocampo a quattro, mai il quinto. Per caratteristiche è molto bravo a saltare l’uomo nell’uno contro uno, non so se Iachini cambierà qualcosa nel suo modulo ma sicuramente resta un ottimo acquisto. Questi grandi campioni possono accorciare i tempi di maturazione dei tanti giovani talenti che la Fiorentina ha in rosa. Iachini? A me Beppe piace, è uno sanguigno, vero. Spero che ora, con il mercato chiuso, possa buttarsi a capofitto nel lavoro sulla squadra. Il centrocampo è di livello, credo che la Fiorentina farà un bel campionato”.