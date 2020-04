L’ex viola Massimo Orlando è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

A Firenze ho vissuto il mio momento più bello, mi sono affacciato alla Serie A. Nella prima stagione feci bene, segnai anche alla Juventus. Fu più difficile confermarsi.

Giuseppe Rossi come me in quanto a infortuni? E’ stato un giocatore fantastico. Dà l’impressione di non riuscire a dire basta, ma a volte non bisogna andare contro il fisico.

Iachini? E’ una persona speciale, ho un rapporto particolare con lui. Penso che sia la sfida più affascinante per lui. E’ diventato un professionista, è un maniaco del lavoro. Avrebbe meritato di più in carriera e di arrivare prima in una squadra importante come la Fiorentina.

Chiesa? Andava un po’ coccolato, serviva qualcuno che entrasse nella sua testa. Forse il rapporto con Montella si era logorato. Un allenatore migliore di Beppe, su questo punto di vista, non poteva arrivare. Beppe ha una parola di conforto per tutti, questo è importante.

Cosa manca alla Fiorentina per fare il salto di qualità? Penso che manchi il pensare in grande, l’abitudine di essere una squadra vincente. Serve un mix tra giovani e giocatori esperti. Gli acquisti fatti a gennaio sono importanti in prospettiva. Alla Fiorentina manca poco, ma la coperta è un po’ corta.