M. Orlando: “Giocatori nel panico, a fine stagione piazza pulita”

L'opinione dell'ex calciatore della Fiorentina che è molto netto nel suo giudizio sulla squadra gigliata

“Fiorentina? Adesso comincio ad avere paura, i viola non sono stati in grado di sfruttare le sconfitte delle squadre che le stavano dietro. Occorre andare a vincere a Verona. Mi sembra evidente che i giocatori siano in preda al panico. Aa fine stagione la società dovrà fare piazza pulita, anche se dovesse restare in Serie A".