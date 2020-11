Lutto, è scomparsa Cinzia Robotti figlia di Enzo. Sei anni fa era morta la sorella Debora

Sicuramente sarà già una bellissima stella, quella più luminosa, come lo erano i suoi occhi e quel volto dolce e grazioso. Si è addormentata per sempre Cinzia Robotti, 55 anni, figlia amatissima dell’ex calciatore della Nazionale e della Fiorentina Enzo Robotti. È morta dopo aver lottato contro uno di quei brutti mali, a quasi sei anni dalla scomparsa di sua sorella Debora, mancata a 46 anni. Un dolore incolmabile per le figlie, la sorella, i familiari, gli amici e quei due genitori, Pupa ed Enzo che tanto la amavano. Lo scrive Il Tirreno.

A Enzo, difensore viola per nove stagioni, e alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze della redazione di Violanews.com.