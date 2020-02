E’ rimbalzata in tutto il mondo la notizia (CLICCA QUA) che vedeva Adem Ljajic, ex giocatore viola, in quarantena, isolato dal resto dei compagni, per una febbre alta che lasciava presagire al virus che sta terrorizzando il mondo. L’attaccante serbo ha voluto mettere a tacere tutte le voci attraverso un tweet dove spiega chiaramente che la notizia “non rappresenta la reale verità ed è stata un’invenzione della stampa”