Niente da fare, per Pol Lirola sembra terminata anche l'avventura all'OM in Ligue 1 dopo il trasferimento di due estati fa dalla Fiorentina, in cui non ha brillato. Il terzino, rientrato in Francia dopo il prestito in Spagna, non rientra nel progetto tecnico dell'Olympique e deve cercarsi una nuova squadra. Secondo tuttomercatoweb.com, la priorità dello spagnolo è rientrare in Italia. Vedremo se riuscirà a farcela.