Luis Oliveira stava cercando da tempo un impiego in panchina, e, come riporta Padova Sport, la chiamata giusta è arrivata dal Campodarsego, società scesa in Serie D dopo la mancata iscrizione al campionato di C. L’ex attaccante di Fiorentina e Cagliari allenerà gli Juniores Nazionali.

