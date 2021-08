L’ex Viola Ljajic torna in Serie A? Lo (ri)vuole Mihajolvic

Una vecchia conoscenza Viola di nuovo in Italia?

Il futuro di Adem Ljajic, che ha recentemente lanciato un appello per gli incendi in Turchia, potrebbe essere di nuovo in Italia. Secondo quanto riporta truttomercatoweb.com, infatti, Sinisa Mihajolovic vorrebbe l'attaccante serbo al Bologna. I due si ritroverebbero dopo le esperienze alla Fiorentina e al Torino. Il Bologna avrebbe chiesto al Besiktas di avere il calciatore in prestito.