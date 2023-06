L’ex Sousa confermato dopo le voci di addio: resterà a Salerno

Dopo le voci di addio dei giorni precedenti, alla mezzanotte di ieri sera è scattato il rinnovo automatico di Paulo Sousa, che quindi resterà a guidare anche nella prossima stagione la Salernitana. Infatti, come riportato da Tuttosalernitana.com, l'ex viola poteva liberarsi dai granata dietro il pagamento di una penale da un milione di euro e nessuna squadra ha pagato la clausola per prelevarlo. Dunque, il tecnico portoghese rinnova automaticamente con i granata per altri due anni, anche se ci sarà da ricomporre il rapporto incrinato dopo l'incontro con Aurelio De Laurentiis dei giorni scorsi.