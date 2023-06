Lecce, si riparte da Corvino. Sticchi Damiani: “Si apre un nuovo ciclo”

Il Lecce, dopo aver raggiunto l'obiettivo salvezza, ha deciso di proseguire il suo percorso con l'ex viola Pantaleo Corvino . Queste le parole del presidente Sticchi Damiani in conferenza stampa:

Ho voluto sentire tutti, dalla proprietà all'area tecnica. Con Corvino ho avuto un lungo confronto: a loro ho chiesto se siamo tutti pronti ad affrontare un nuovo ciclo, di tre anni. Noi oggi con le nostre forze siamo in ottime condizioni rispetto a tanti club che non sanno andare avanti perché super indebitati. Con Corvino ci siamo detti tutto, le cose che sono andate e che si possono migliorare. Alla fine abbiamo deciso di ripartire insieme per un altro ciclo triennale.