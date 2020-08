Lecce in estasi per Corvino, il presidente: “Aveva richieste dalla A, è un cavallo di razza: il migliore”

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha introdotto la conferenza stampa di presentazione di Pantaleo Corvino (LE SUE PAROLE), elencando le caratteristiche base del nuovo progetto:

Per anni abbiamo inseguito i risultati: prima il salto di categoria, poi la salvezza in Serie A. Abbiamo destinato le nostre risorse principalmente alla prima squadra, ora è arrivato il momento di crescere e mirare sempre più in alto. Portare a Lecce una figura come Corvino, con 50 presenze nelle coppe europee e 3 vittorie in Serie B in altrettanti campionati disputati, è una vera e propria forzatura. Aveva interlocutori ben più importanti rispetto a noi, ma l’amore per la squadra della sua terra l’ha convinto a sposare il nostro progetto. Obiettivi? Vogliamo arricchire e consolidare il club, investendo sui giovani e provando a crescere con le loro cessioni. Corvino, in questo, è il migliore in Italia: un cavallo di razza, un vero fuoriclasse.