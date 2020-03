La Roma pochi giorni fa ha comunicato il riscatto dell’ex viola Jordan Veretout, ma l’esperienza del francese nella Capitale potrebbe non avere vita lunga: a Radio Marte, Mario Giuffredi, l’agente del centrocampista, ha aperto ad un nuovo trasferimento:

Io so che De Laurentiis ha chiesto Veretout alla Roma già nel mercato di gennaio ma non c’era il tempo necessario per intavolare una trattativa. Non escludo la possibilità che possa andare al Napoli in estate.