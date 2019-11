Alberto Gilardino stato chiamato a scegliere quattro giocatori fra quelli con i quali ha diviso lo spogliatoio in carriera per formare una ipotetica squadra di calcio a 5, e il risultato ha fortissime tinte viola: sono presenti infatti Sebastien Frey (autore del post in basso) in porta, Dario Dainelli in difesa accanto a Nesta, Adrian Mutu in attacco a far coppia appunto con Gilardino. Ecco alcune parole dell’ex attaccante e la foto della formazione: