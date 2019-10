La Samp ha scelto: una ex conoscenza viola per la panchina

La dirigenza della Sampdoria sembra aver deciso l’allenatore a cui affidare la guida della squadra, dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco. Sarà, con tutta probabilità, Claudio Ranieri, l’artefice della favola Leicester della stagione 2015/16.

L’incontro tra le parti di ieri, a Roma, ha portato alla fumata bianca e già oggi potrebbe avvenire l’annuncio ufficiale. Per Ranieri pronto un contratto biennale fino al Giugno 2021. Poi per il tecnico romano sarà già tempo di campo, con l’esordio in campionato fissato con la “sua” Roma, al Ferraris. Curiosamente il 20 Ottobre, giorno del suo compleanno; i tifosi della Sampdoria si augurano possa farsi un regalo, dopo un inizio di stagione da incubo per la squadra blucerchiata.

A riportarlo è Gazzetta.it