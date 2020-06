La gratitudine di Fuser: “Punizioni? Mi ha insegnato Lazaroni. A Firenze anno bellissimo”

L’ex viola Diego Fuser ha concesso un’intervista a Tuttomercatoweb.com:

Sacchi mi ha insegnato tante cose, ma anche Lazaroni che mi ha insegnato a calciare le punizioni in quell’anno a Firenze. Per me è stato un anno bellissimo, la ricordo sempre con grande passione. Andai anche in nazionale, quindi fu importantissimo. Io non tiravo le punizioni, lui mi vide e tutti i sabati mi metteva lì per imparare a calciarle bene. Fondamentale.