La bravata di Toldo: “Scavalcò il cancello di Milanello, lo trovammo col cane guardia”

Su Tuttosport in edicola oggi c’è una lunga intervista con Antore Peloso, direttore del centro sportivo di Milanello per trentuno anni. Peloso ha ricordato molti episodi avvenuti durante i suoi anni al servizio del Milan, compreso uno che riguarda l’ex portiere viola Francesco Toldo passato dalle giovanili rossonere. “Una sera arrivò tardi da casa sua, non c’era la guardia quindi decise di scavalcare il cancello. Era già mezzanotte. Solo che arrivò abbaiando Max, il cane lupo che avevamo. Trovammo Toldo che cercava di calmarlo” ha raccontato.