Klopp: “Salah via da Liverpool? Magari per il meteo, non può esserci altro motivo…”

Sono giorni non esattamente tranquilli nel Merseyside, sponda Liverpool, dove è scoppiato il caso Salah. Jurgen Klopp, tecnico dei Reds, ne ha parlato al Guardian in questi termini:

L’unico motivo per lasciare il Liverpool in questo momento è il meteo. Quale altra ragione potrebbe esserci? Questo è uno dei club più grandi del mondo. Paghiamo bei soldi, abbiamo uno stadio sensazionale con tifosi eccezionali, abbiamo una tifosi in tutto il mondo e il nostro colore è il rosso, il più bello. Non puoi costringere le persone a restare, non l’abbiamo mai fatto. È tutta questione di tempismo, il momento giusto. Apportiamo modifiche e coinvolgiamo giocatori, ma se un giocatore vuole andare non forzeremo per trattenerlo; è solo che non capirei perché qualcuno vorrebbe andare…