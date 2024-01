Kalinic torna all’Hajduk per… 1 Euro. L’incredibile contratto dell’ex viola

Nikola Kalinic ve lo ricordate? L'ex attaccante viola per le stagione 2015-16 e 2016-17. Il croato dopo la Fiorentina ha girato molto, Milan, Atletico e Roma tra le altre. Ma nessuna di questa esperienze è andata bene. E dopo un lungo girovagare lo scorso anno è tornato alla sua Hajduk Spalato. Poi a giugno nera rimasto svincolato. Ma adesso il club di Spalato ha chiesto alla punta di ritornare ancora una volta. E lo ha fatto con un contratto molto particolare. Infatti Kalinic ha firmato per 5 mesi a un Euro. Il gesto d'amore per la sua vecchia squadra, che insegue il titolo dopo 19 anni in questa stagione