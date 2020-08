Che Federico Bernardeschi non rientri più nei piani della Juventus è cosa nota. L’ex viola non ha mantenuto le aspettative nei suoi anni in bianconero e come rivela il Secolo XIX, nei giorni scorsi ci sono stati contatti con la Sampdoria. Il club bianconero avrebbe contattato quello blucerchiato per ​offrire in prestito il giocatore, accollandosi anche una buona parte dell’ingaggio da tre milioni a stagione.

PIRLO SCARICA HIGUAIN: “LE NOSTRE STRADE SI SEPARERANNO”